Qatar 2022, gli Stati Uniti cambiano logo e mostrano i colori dell'arcobaleno

Gli Stati Uniti mostreranno una variante del loro logo ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar. Le classiche strisce rosse sotto la scritta blu USA, si tingeranno dei colori dell'arcobaleno, a sostegno della comunità Lgbtq+. I diritti dei fan che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender e altre declinazioni delle preferenze di genere, sono stati più volte fortemente messi in discussione nel Paese ospitante. Nei giorni scorsi, un ambasciatore della manifestazione, Khalid Salman, aveva dichiarato che l'omosessualità - che in Qatar resta un reato punibile con sette anni di reclusione - "è una malattia mentale", invitando i visitatori a rispettare del regole dello Stato. L'iniziativa della Nazionale di calcio degli Stati Uniti, fa parte di "Be The Change" che il team ha iniziato a portare avanti nel 2020 con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su diritti e giustizia sociale. In merito ha parlato il CT Gregg Berhalter: "In un evento mondiale, e in questo Paese, è importante fare il nostro per sensibilizzare le persone su temi del genere. Riconosciamo il fatto che il Qatar abbia fatto passi da gigante, e ci sono stati molti progressi, ma c'è ancora del lavoro da fare". Simboliche anche le parole del portiere Sean Johnson: "Siamo un gruppo che crede nell'inclusività". Il logo arcobaleno degli Stati Uniti non sarà presente sulle maglie della squadra, ma verrà mostrato in tutte le sedi gestite dalla Nazionale: hotel, area media e spazi comuni. L'esordio contro il Galles è fissato lunedì alle 20:00.