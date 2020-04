L'Uci ufficializza il via del Tour il 29 agosto. Giro d'Italia ad ottobre

Il Tour continua a dettare legge sul ciclismo e lo fa anche sui Campionati Mondiali, che per favorire la corsa gialla, cambieranno l’ordine delle corse. Il Tour de France ancora prima di ricevere una conferma dalla Federazione Ciclistica Internazionale, ha imposto le sue nuove date, così dal 29 agosto al 20 settembre, ci sarà la Grand Boucle e tutti gli altri dovranno adeguarsi di conseguenza. Il Mondiale ad Aigle e Martigny (Svizzera), deve svolgersi dal 20 al 27 settembre e la prima prova, che coincide con l’ultimo giorno di corsa in Francia, doveva essere la cronometro individuale dei professionisti. Impossibile far correre i professionisti sia al Mondiale che al Tour e così, il quotidiano sportivo l’Equipe, legato alla Grand Boucle, ha trovato la soluzione: spostare la cronometro dei professionisti al 23 settembre. In questo modo il gran finale della corsa gialla sugli Champs-Élysées, non verrebbe rovinato.



L’Equipe prosegue con le altre possibili variazioni del calendario Mondiale, con il relè misto il 20, la prova Elite donne il 26 e lasciando gli uomini Elite al 27, esattamente una settimana dopo il termine del Tour. In tutto questo manca una collocazione per gli Europei di ciclismo, che si sovrappongono ugualmente alla tappe del Tour. Infatti i Campionati Europei organizzati a Trento, si dovrebbero disputare dal 9 al 13 settembre. Tutto questo avviene ancora prima che Aso, organizzatrice del Tour abbia ricevuto una conferma dalla UCI, la federazione internazionale, che deve approvare ed omologare il calendario internazionale, tenendo conto di tutti gli organizzatori di corse.



A questo punto verrebbero spostati anche i campionati nazionali e in Italia, l’assegnazione delle maglie tricolore, dovrebbe svolgersi il 22 e 23 agosto sul circuito di Rosina in provincia di Vicenza. Mentre il Giro d’Italia dovrebbe partire il 3 ottobre per concludersi il 25.

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA