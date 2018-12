Coppa del Mondo, Dorothea Wierer seconda nell'inseguimento a Pokljuka

Dorothea Wierer si ripete a Pokljuka bissando nell'inseguimento il risultato centrato ieri nella sprint. L'azzurra si arrende di nuovo a Kaisa Makarainen ma l'altoatesina le risponde con il 100% al tiro. Con questo risultato Dorothea Wierer si conferma in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo salendo a 144 punti, tredici più della Makarainen e a +15 su Paulina Fialkova. Quarto posto per Lisa Vittozzi dopo un testa a testa con la slovacca Paulina Fialkova. Bene anche Federica Sanfilippo, 22esima con un solo errore, e Nicole Gontier, 26esima nonostante i tre errori al tiro. Fuori dalla zona punti Alexia Runggaldier. La prossima tappa è prevista a Hochfilzen: il programma si apre con la sprint di giovedì 13 dicembre, poi sabato 15 si disputerà l'inseguimento e domenica 16 la staffetta. «Sono felicissima per questo nuovo podio dopo quello di ieri - il commento della Wierer - sicuramente il bilancio è molto positivo perché in quattro gare sono salita tre volte sul podio. La mia performance al tiro è stata molto buona, devo ancora migliorare qualcosa sugli sci però la stagione è ancora lunga, speriamo bene e di andare avanti così».

