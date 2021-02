Biathlon, ultimo poligono fatale: l'Italia con Wierer e Hofer perde la medaglia

Mondiali stregati per l'Italia. Se a Cortina non sta andando benissimo per lo sci azzurro, lo stesso si può dire della rassegna iridata di biathlon in Slovenia. A Pokljuka la beffa, con la medaglia nella staffetta mista singola (un uomo e una donna) che sfugge all'ultimo poligono. Dorothea Wierer (in coppia con Lukas Hofer) era a un bersaglio dal possibile oro e si è incartata sull'ultimo bersaglio sbagliando quattro volte, dopo nove giri sempre in testa o tra i primi tre al comando. Alla fine oro per Simon e Guigonnat per la Francia, argento per Eckhoff e Boe per la Norvegia e bronzo per Samuelsson e H. Oeberg per la Svezia.

APPROFONDIMENTI MONDIALI Biathlon, Wierer vince la Coppa del Mondo di specialità. Oro a... L'INTERVISTA Wierer, la regina del biathlon: «I miei trionfi di testa con il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA