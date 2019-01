Vittozzi seconda nella sprint di Ruhpolding: è duello mondiale con la Wierer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lisa Vittozzi non può alzare le braccia al cielo stavolta, perché a cade a terra stremata dopo il traguardo. La gioia arriva dopo, perché nel momento in cui l'azzurra taglia il traguardo è al comando della gara. Solo una rinata Anastasija Kuzmina, pluricampionessa olimpica che fino ad oggi non era mai arrivata tra le prime tre, riesce a toglierle la gioia del successo, con un tempo più basso di 11”5. Ma per la terza volta consecutiva l'atleta di Sappada sale sul podio in gare individuali e dopo i due trionfi di Oberhof, chiude al secondo posto la sprint di Ruhpolding.Continua così il momento strepitoso dell'azzurra, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il primo aspetto lo noti dai tempi sugli sci, perché Lisa si regala la seconda prestazione di giornata, davanti a Kaisa Mäkäräinen, andando più veloce anche della Kuzmina nell'ultimo giro. Il secondo lo capisci da come spara, da tempi di rilascio sempre più veloci e dal fatto che non si è cullata sugli allori dopo Oberhof.Il settimo podio in carriera consente a Lisa Vittozzi di accorciare il distacco in classifica generale dalla compagna di squadra Dorothea Wierer. Con un livello sempre più alto, purtroppo per l'altoatesina anche un solo errore si paga: lei sbaglia quasi subito, poi torna a dare spettacolo al secondo poligono e come le capita spesso chiude con il miglior range time. Alla fine è sesta a 40”2 da Kuzmina, dietro anche alla norvegese Roeiseland (un errore come lei) e alla francese Bescond, ma davanti ad Anais Chevalier, pericolosa per la classifica generale.