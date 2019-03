Tirreno - Adriatico, bis di Alaphilippe ai Jesi. Domani la crono decisiva

Ultimo aggiornamento: 20:05

Ancora una vittoria del francese Julian Alaphilippe (Deceunick - Quick Step), che in una volata a sorpresa ha conquistato la sesta frazione della Tirreno Adriatico: 195 chilometri da Matelica a Jesi. Secondo posto per Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) seguito dal tricolore Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step). La formazione belga con il sesto posto di Richeze, che si aggiunge alla vittoria del francese e alla terza piazza di Viviani, è riuscita a posizionare tre uomini nella top ten di questa frazione, dimostrando di essere la formazione più forte e più pericolosa per la prossima Milano - Sanremo. Per la classifica generale tutto invariato con Yates (Mitchelton-Schott), che mantiene la maglia azzurra con 25” di vantaggio su Roglic (Jumbo-Visma) e 35” su Fuglsang (Astana). Il Wolfpack, il branco dei lupi, nome con cui si amano chiamare i corridori della Deceunick Quick Step, ha firmato un autentico capolavoro, facendo saltare i piani di quei velocisti che avevano puntato la ruota di Viviani per la volata. Tutto si è giocato negli ultimi metri di gara, con i migliori davanti per giocarsi la tappa, cercando di chiudere Viviani, favorito per la vittoria. A sorpresa la volata è stata lanciata da Stybar, che ha aperto la strada per Alaphilippe, che con potente scatto, si è andato a prendere il suo secondo successo alla corsa dei Due Mari, dopo quello conquistato a Pomarance.Domani si correrà la cronometro finale di San Benedetto del Tronto, dove la velocità sui 10 chilometri di percorso, deciderà il vincitore di questa corsa.Non sarà facile per Yates che non è uno specialista delle corse contro il tempo e che, sul lungo mare marchigiano, rischia di cedere la vittoria a Roglic, che invece è uno specialista delle cronometro.Attenzione anche a Dumoulin, in quinta posizione a 1’55” dal britannico. Per l’Italia occhi puntati su Filippo Ganna (Sky), che potrebbe essere il fanale per questa frazione.Alaphilippe: “Non era previsto questo finale, poi nei giri del circuito ho parlato con Elia e abbiamo visto che il finale poteva essere adatto alle mie caratteristiche e abbiamo deciso di provare.Per la Milano-Sanremo potrei essere uno dei favoriti, la condizione fisica è buona e mi piacerebbe vincere questa corsa”.Yates: “il finale era nervoso e la squadra ha lavorato bene, eravamo preoccupati per il vento ma alla fine siamo riusciti ad arrivare bene tutti. Domani non sarà facile per la cronometro, ho solo 25” di vantaggio. Darò tutto quello che potrò dare e sono già soddisfatto per aver indossato questa maglia di leader per 5 giorni”.ORDINE D'ARRIVO1 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 4:42:112 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:00:003 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:004 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:005 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:006 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 0:00:007 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:00:008 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:009 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Dimension Data 0:00:0010 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:00CLASSIFICA GENERALE1 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 25:15:592 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:253 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:354 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:555 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:02:246 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:02:397 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:468 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:589 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:03:0310 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:26