Ciclismo, Longo Borghini è campionessa italiana nella cronometro: settimo trionfo in carriera

Elisa Longo Borghini è ancora una volta campionessa italiana di ciclismo nella cronometro. A Sarche, in provincia di Trento, la piemontese ha vinto con la Trek-Segafredo per la settima volta in carriera, la quarta consecutiva, la gara in cui nella giornata di ieri aveva trionfato Filippo Ganna. Un successo mai in discussione per la 31enne, che ha chiuso con un tempo di 37’44” e una media di quasi 41 all’ora. Decisivo, sull'impegnativo percorso di 25,7 Km allestito dagli organizzatori del G.S. Alto Garda, è stato il tratto in salita verso il Passo San Udalrico. Al secondo posto, staccata di 47”, Marta Cavalli, al terzo una sorprendente Alessia Vigilia, a 1’10”, mentre Vittoria Guazzini si è piazzata quarta. A Carlotta Cipressi invece il titolo Under 23.

Campionati italiani ciclismo, sfortuna Zana: si frattura la clavicola e non potrà difendere il titolo. Domani la crono con Ganna favorito

«Ogni vittoria è sempre speciale ai Campionati Italiani», ha detto a caldo Longo Borghini, «Ora sono 10:7 a cronometro e 3 in linea.

Il percorso mi è piaciuto sin da subito, era adatto alle mie caratteristiche. Ho cercato di controllare la situazione nel primo strappo per poi dare tutto nel successivo falsopiano».