Ultimo aggiornamento: 22:59

Maria Giulia Confalonieri non delude le aspettative, riconfermandosi ad Apeldoorn in Olanda, campionessa europea nella Corsa a Punti. L’azzurra ha così difeso il titolo conquistato l’anno scorso a Glasgow. Argento per la bielorussa Tatsiana Sharakova, mentre il bronzo è andato all’ucraina Ganna Solovei.Una corsa questa sera, dove la strategia ha aiutato l’azzurra, che ha saputo giocare d’astuzia nelle fasi più complicate della corsa. Forza e determinazione hanno così portato la Confalonieri a chiudere la sua gara con 46 punti, mentre la Tatsiana Sharakova Si è fermata a 44 e la Ganna Solovei a 38. La spedizione azzurra ha conquistato per il momento quattro medaglie in questi Campionati Europei, che si concluderanno domani. Nel paniere azzurro, brillano due medaglie d’oro, un argento e un bronzo, resi ancora più preziosi dai punti conquistati per accedere alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno.Bronzo per Michele Scartezzini nella Corsa a Punti. L’azzurro aveva chiuso la gara al quarto posto, poi la giuria gli ha restituito i due punti che gli hanno permesso di conquistare la medaglia di bronzo della rassegna continentale.Al velodromo Omnisport di Apeldoorn domani ci saranno le ultime gare, con la Madison maschile e femminile, il chilometro a cronometro e 500 metri a chilometro.