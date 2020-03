Wierer inarrestabile: trionfa anche in coppa del mondo

Dopo Federica Brignone nello sci alpino e Michela Moioli nel snowboardcross, l'Italia degli sport invernali centra la terza coppa del mondo nel giro di tre giorni. La vince la solita Dorothea Wierer, che corona così un'annata super nella quale si è messa al collo anche quattro medaglie ai Mondiali di casa di Anterselva. All'azzurra è bastato arrivare all'11/o posto nella pursuit, nella tappa di coppa del mondi di Kontiolathi in Finlandia, per aggiudicarsi il trofeo di cristallo per il secondo anno consecutivo. La vittoria di tappa è andata alla francese Simon, terza l'altra azzurra, Lisa Vittozzi.

Ultimo aggiornamento: 17:02

