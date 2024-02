Atletica, annunciati i convocati dell'Italia per i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo)

La squadra azzurra c’è: saranno 21 i ragazzi dell’atletica per i Mondiali indoor di Glasgow. Oggi il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei convocati per la rassegna iridata in sala che si disputerà in Scozia dall’1 al 3 marzo.

La squadra italiana, che sarà composta da 11 uomini e 10 donne, nutre ambizioni di medaglia specialmente nelle gare in pedana. Su tutte quella del peso maschile, con l’argento mondiale outdoor Leonardo Fabbri e il campione d’Europa indoor Zane Weir che possono regalarci delle grandi soddisfazioni. Così come quella del lungo, con i giovani saltatori Larissa Iapichino e Mattia Furlani, quest'ultimo reduce dal record italiano indoor con 8,34m tolto ad Andrew Howe dopo 17 anni. Tra i convocati anche diverse frecce tricolori: Lorenzo Simonelli nei 60hs, Zaynab Dosso nei 60 e alla fine presente pure l’oro europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli, battuto ai recenti Assoluti di Ancona da Chituru Ali, pure lui presente nella lista.

Fra gli altri convocati, ci sono anche Pietro Arese e Pietro Riva nei 3000, Sveva Gerevini nel pentathlon, Roberta Bruni (detentrice del record dell’asta all’aperto), Ayomide Folorunso (primatista dei 400 ostacoli) in gara a Glasgow però nei 400. L’unica matricola è Veronica Besana nei 60 ostacoli.

L'elenco dei 21 convocati:

Uomini

Chituru Ali (60 metri)

Samuele Ceccarelli (60 metri)

Francesco Pernici (800 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Pietro Arese (3000 metri)

Pietro Riva (3000 metri)

Lorenzo Simonelli (60hs)

Mattia Furlani (lungo)

Emmanuel Ihemeje (triplo)

Leonardo Fabbri (peso)

Zane Weir (peso)

Donne

Zaynab Dosso (60 metri)

Ayomide Folorunso (400 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Giulia Aprile (1500 metri)

Ludovica Cavalli (3000 metri)

Veronica Besana (60hs)

Giada Carmassi (60hs)

Roberta Bruni (asta)

Larissa Iapichino (lungo)

Sveva Gerevini (pentathlon)