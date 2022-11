Kickboxing, Mattia Faraoni è il nuovo campione del mondo Iska

Mattia Faraoni è il nuovo campione del mondo ISKA di kickboxing nella categoria -95 kg: il 31enne atleta capitolino (26 vittorie e solo 4 sconfitte prima di ieri) ha battuto ai punti, per decisione unanime, l'australiano Charles Joyner.

Un match difficile contro il 27enne mancino australiano (che si allena in Inghilterra), forte di un’altezza di 2 metri e 2 cm. Tutte caratteristiche che lo rendevano un avversario pericoloso, ma la vittoria, ieri sera, non è mai stata in discussione, anche se alla fine il romano ha ammesso: «Joyner non mi ha mai permesso di fare ciò che avrei voluto». Appena Faraoni ha accorciato la distanza, con una combinazione destro/sinistro, Joyner è andato giù al tappeto al 1° round. Il romano è partito forte anche nella 2a ripresa, provando in due occasioni il colpo del K.O.. La ripresa più equilibrata è stata sicuramente la 3a: Joyner ha preso ritmo arrivando anche a segno col sinistro. Nel 4° round Faraoni è riuscito ad entrare nuovamente nella guardia bassa di Joyner. A pochi secondi dalla fine del match, c’è stato spazio per l’ultimo destro dell'atleta romano sulll’avversario.

Faraoni ha conquistato la cintura ISKA, già indossata dal campione belga di kickboxing Jean-Claude Van Damme, prima di cimentarsi, e diventare famoso, nel mondo del cinema.

L'evento "SuperFights Roma", ideato dal promoter milanese Carlo Di Blasi, prevedeva un programma di 9 match in 4 diverse discipline (5 di kickboxing, 1 a testa di savate, muay thai e mix martial arts).

Successi di Mustapha Haida (MAR/ITA), nel co-main event di kickboxing, sull'italiano Christian Guiderdone (cat. fino a 75 kg) per split decision, del greco Petros Sacho sul kickboxer azzurro Roberto Oliva (cat. fino a 65 kg), ai punti, del campione del mondo spagnolo di muay thai (cat. fino a 82 kg) Eddy Ruiz per K.O. tecnico sul tunisino Rami Batita. Conquista ai punti il titolo nazionale FIGHT1 Pro di kickboxing, Luciana Germano (cat. fino a 55 kg) sulla detentrice del titolo Anna Rotatori. Sempre nella main card l'ucraino naturalizzato italiano Eugenio Paladiev ha vinto ai punti sull'italiano Davide Cavarra (kickbong - cat. fino a 63,5). Andrea Storai, sempre nella kickboxing, su Michele Pennacchietti (cat. fino a 77kg). Nella savate pro successo dell'azzurro Leonardo Caputi (cat. fino a 60 kg) sullo spagnolo Manu Miguez. Vittoria, infine, del romano Tiziano Ferranti, nella lead card, sul britannico Ryan Taylor nell'incontro di MMA (cat. fino a 65 kg).