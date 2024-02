Acea Run Rome The Marathon da record: oltre 10.000 i partecipanti dall’estero

Batte ad un ritmo velocissimo il cuore di Acea Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo che oggi batte un grande primato: a tre settimane dal via e con le iscrizioni ancora aperte sono oltre 10.000 i partecipanti esteri che correranno la maratona. In totale ad oggi, italiani compresi, la maratona ha già 17mila iscritti, dunque il 60% di chi sarà al via arriva dall’estero con ben 110 nazioni straniere rappresentate. Atleti che da tutto il mondo hanno scelto di assicurarsi un posto nella storia di questa grande maratona, un appuntamento messo in calendario da tempo, magari con la famiglia o con gli amici, una grande opportunità oltre che per correre anche per visitare la città eterna.

Roma continua la sua tradizione di scrivere la storia ed aggiunge altre due pietre miliari: Acea Run Rome The Marathon conferma come già avvenuto negli anni passati di essere la maratona italiana con una percentuale di stranieri maggiore rispetto agli italiani e in contemporanea con ogni probabilità sarà la maratona più partecipata mai corsa su suolo italiano, un parametro che ha un effetto moltiplicatore sulle emozioni a cui assisteranno le strade della Capitale.

«Roma si conferma la Capitale delle corse su strada e la Acea Run Rome The Marathon l’evento podistico più partecipato, più importante e atteso d’Italia dagli atleti professionisti e dagli amatori di tutto il mondo. Quest’anno supereremo il tetto dei 41mila partecipanti – lo scorso anno erano stati 30mila. Sono oltre 17mila gli iscritti alla 42chilomentri, 4mila alla staffetta solidale e 20mila coloro che parteciperanno alla stracittadina di 5 chilometri. E questo con oltre due settimane di tempo per iscriversi. Un’edizione da record per un grande evento sportivo internazionale con un percorso unico nel cuore della Capitale d’Italia. Un appuntamento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione grazie ad un indotto di decine di milioni di euro. Ma che è anche una straordinaria vetrina turistica per la nostra città sempre più Capitale dei grandi eventi culturali, sportivi e concertistici. Un record di questa edizione saranno anche gli oltre 10mila partecipanti provenienti dell’estero, 110 le nazioni rappresentate. Abbiamo previsto per questo un’accoglienza in corrispondenza delle porte d’accesso alla città: all’Info Point dell’aeroporto Leonardo da Vinci e alla stazione Termini». Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, sport e moda.

Dietro le quinte, da mesi uno staff di grandi professionisti lavora in maniera certosina per organizzare il grande spettacolo che meritano gli atleti che hanno riposto la loro fiducia in questo attesissimo evento.

Sul piano tecnico, atteso al via un cast di stelle internazionali che si sfideranno per lasciare la propria impronta nell’albo d’oro della maratona eterna, mentre per gli amatori che vengono da lontano sarà fondamentale assaporare «La Grande Bellezza», da vivere, da respirare, da mangiare con gli occhi, da portare nel cuore per sempre e da rivivere per sempre sulla pelle attraverso la T-shirt ufficiale di gara e la medaglia finisher, sì questo un ‘trofeo’ capace di raccontare la personale vittoria di ciascun partecipante. Sotto il cielo di Roma sarà festa, ci saranno musica e balli, bande e majorettes, messaggi dedicati dal pubblico, tanto tifo e tutto l’entusiasmo di 2mila volontari sul percorso pronti ad incoraggiare con il loro sorriso luminoso. Fatica e sudore saranno annullati da entusiasmo e brividi a fior di pelle in un bagaglio di emozioni che ha come sfondo Roma ed i suoi monumenti intramontabili, in un percorso che non ha eguali al mondo per arte, fascino, storia.

Era un sogno che sembrava impossibile, ma ora può diventare realtà e merita di essere considerata la possibilità di raggiungere un numero mai scritto, nemmeno nella storia di una città come Roma: l’obiettivo è 20mila atleti iscritti per la distanza di maratona 42,195km. Un numero che nella totalità di giornata insieme alla staffetta solidale Acea Run4Rome e stracittadina Fun Run conterà un totale di oltre 40mila presenze. Un nuovo record, una nuova pagina di storia che vede i natali qui a Roma, spettatrice incantata dell’inizio di una nuova epoca.