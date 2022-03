A Rieti week end di sport, i risultati dei 2009 e dei 2010

Un week end di sport allo stadio Guidobaldi di Rieti dove nella struttura indoor si sono alternati ragazze e ragazzi di varie categorie. Durante le gare del sabato, successi per l'anno 2009 di Adriano Pagano (Castel Gandolfo-Albano) con 9.78 e Angelica Bocaj (Castel Gandolfo - Albano) con 10.24. Poi nella velocità la vittoria di Andrea De Gennaro (Fiamme Gialle Simoni) con 8.55 e di Angelica Zannini (Studentesca Milardi) con 8.86. Sempre sabato sul gradino più alto del podio per il getto del peso Viola Iannone (Sport Race) con un lancio di 9,58. Adriano Pagano, 10,12, vince tra i ragazzi. Da segnalare Andrea De Gennaro nel quadruplo, con un salto vincente di 12,27. Nella generale davanti a tutti De Gennaro con 1362 punti, davanti a Pagano con 1306 punti. Al terzo posto Luca Crespi (Castel Gandolfo - Albano) con 1212 punti. Vince Sofia Griani con un salto di 11,38 che la conferma in testa alla classifica con 1508 punti davanti a Solidea Siriano (Fiamme Gialle Simoni) con 1419 punti e Beatrice Pelliccione (Tirreno Atletica) con 1394 punti.

Nella giornata di domenica è toccato ai 2010. Nello sprint da segnalare il successo tra i ragazzi per Riccardo Forte (Kronos Roma) con un ottimo 9.03. Tra le ragazze Matilde Casini (Atletica Viterbo) vince la sua batteria con 8.91. Per i 60 ostacoli vittorie per Ivan Davide Muraro (Villa Gordiani G. Castello) con 10.28 e con 9,74 per il getto del peso. Benedetta Federici (Studentesca Milardi) vola negli ostacoli con 10.57 e anche nel quadruplo dove supera gli 11 metri con 11,02. Guardando la classifica generale, infine, ecco il successo di Muraro con 1188 punti, seguito da Antonino Calcò (Esercito Sport&Giovani) con 1111 punti e Andrea Minnelli (Sport Race) con 983 punti. Tra le ragazze successo di Benedetta Federici con 1429 punti, seguita da Elisa Vezza (Castel Gandolfo - Albano) con 1293 punti e da Matilde Casini (Atletica Viterbo) con 1270 punti.