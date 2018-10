Silvia Provvedi in lacrime parla di Fabrizio Corona: «Questo capitolo ormai è chiuso»

Dopo Francesco Monte anche per Silvia Provvedi è il momento di fare i conti con il passato. A differenza della gemmella Giulia, Silvia è più riservata delle Donatella e della fine della storia con Fabrizio Corona ha evitato di parlane. Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, Silvia non si è più nascosta e si è sciolta in lacrime.

La Blasi le mostra l'intervista di Corona a Verissimo in cui dice di non averla mai amata. «La persona che parla non è quella con cui io sono stata» commenta tra le lacrime Silvia: «io credo nell'amore e ho dei valori che lui non ha. Prima che lo arrestassero gli ho fatto una promessa e l'ho mantenuta».

Signorini prova a consolarla: «so quanto lo hai amato, credo che Frabrizio ti abbia voluto bene a modo suo, mi piace illudermi che davanti le telecamere abbia voluto fare il personaggio». «Non fanno male solo gli schiaffi ma anche le parole - replica Silvia - c'è una canzone di Giorgia 'oro nero' che dice Le parole fanno male e bisogna saperle usare. Credo che l'amore vada dimostrato anche con le parole e con i gesti. Questo capitolo ormai è chiuso. Dal momento in cui ho lasciato Fabrizio ho incontrato tante persone speciale, lui non farà mai più parte della tua vita»



