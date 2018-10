“Orange is The New Black” si chiude qui, la prossima stagione sarà l'ultima

La prossima stagione di

Orange is The New Black

sarà quella che sancirà la fine dell'avventura delle galeotte che hanno conquistato il mondo della televisione e milioni di spettatori in tutto il mondo. Lo ha annunciato lo stesso cast, in un messaggio video sul sito ufficiale della serie targata Netflix, dove le protagoniste hanno comunicato la notizia ai fan e coralmente ricordato i momenti vissuti sul set, promettendo di restare amiche e ringraziando il pubblico.

, che segue le vite di un gruppo di donne di diversa estrazione sociale e etnia alle prese con la vita di tutti i giorni all'interno di un carcere, prima di minima e ora di massima sicurezza, a Litchfield, ha segnato la storia recente della televisione vincendo Emmys sia nella categoria migliore commedia che migliore dramma.

Dopo la settima stagione - ha confermato Jenii Kohan, creatrice della serie televisiva ispirata al libro di Piper Kerman - è tempo di uscire dalla prigione. Mi mancheranno tutte queste donne combattive e tutti i componenti della crew e sono grato a tutti loro per avere contribuito a realizzare questo fantastico show

Tra le protagoniste della serie: Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez Michael Harney e Nick Sandow.

