Netflix porta Roald Dahl in tv

"Matilde", "Il grande ascensore di cristallo", "La fabbrica del cioccolato", "La magica medicina": queste e altre fiabe di Roald Dahl stanno per arrivare sul piccolo schermo grazie a un accordo tra gli eredi dello scrittore britannico e il colosso dello streaming Netflix.



Una cifra da capogiro, un miliardo di dollari secondo The Hollywood Reporter, ha permesso di chiudere l'intesa per i diritti d'autore su sedici opere: tra queste anche "Il GGG", "Gli sporcelli" e "Il coccodrillo enorme". Secondo l'Hollywood Reporter, si tratta di uno degli investimenti più consistenti in vista della creazione di programmi per l'infanzia. "La nostra missione e' di avvicinarci a quanti più bambini nel mondo.



Roald sarebbe al settimo cielo", ha commentato Felicity Dahl, la vedova dello scrittore. E' tuttavia un paradosso, perché lo stesso Dahl, che e' morto a Oxford nel 1990 in odore di antisemitismo, aveva spesso avvertito i genitori sui rischi di mettere i figli davanti alla televisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA