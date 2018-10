Lory Del Santo, il fidanzato a Domenica Live: «Il primo indizio della malattia di Loren...»

Lory Del Santo e il dolore per la morte del figlio Loren. Il fidanzato dell'attrice, Marco Cucolo, ospite a Domenica Live, parla dell'amore di Lory per i suoi ragazzi, Devin e Loren, e degli ultimi giorni insieme al figlio 19enne, che si sarebbe tolto la vita circa due mesi fa. Su Leggo.it continuiamo a seguire le vicende che hanno portato alla tragica scomparsa del figlio di Lory Del Santo. Negli approfondimenti trovate tutte le tappe passate

Grande Fratello Vip 2018, Maurizio Battista lascia la casa

«Pesci nel Mar Morto come nella profezia di Ezechiele: presagio della fine del mondo»

«Il mio desiderio - avrebbe raccontato Cucolo - era quello di andare a vivere tutti insieme. Io, Lory, Devin e Loren. Andavamo molto d'accordo. Loren faceva una dieta particolare perché voleva fare l'atleta», ricorda sorridendo.

Poi Cucolo avrebbe aggiunto un particolare: «Prima della morte, per un giorno è scomparso il cane di Loren. Si chiama Jordan e Loren era legatissimo a lui. Ma quando è scomparso l'animale, ci hanno avvertito che Loren avrebbe reagito in maniera strana. Si comportava come se non fosse successo niente. Forse quello era un primo indizio della sua condizione...».

Lory Del Santo parla del figlio Loren: «Alla sua età non era mai uscito la sera. Andava bene a scuola ed era promosso...»

Cucolo ha poi parole d'amore per la fidanzata: «Lory ha fatto di tutto per i suoi figli, ha fatto da madre e da padre».



Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA