X Factor 2018, semifinale: Leo Gassman eliminato. Bowland, Anastasio, Naomi e Luna in finale

Ultimo aggiornamento: 7 Dicembre, 00:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Finale diche si terràal Mediolanum Forum di Assago su Sky Uno e in chiaro su Tv8 in prima serata ha le sue teste di serie:Nella semifinale andata in onda giovedì sera e che abbiamo seguito su Leggo.it sono stati eliminati e. Ancora una volta i giudici preferiscono andare alMartina Attili eliminata della prima manche, nella seconda manche sono finiti al ballottaggio. Incredibilmente Fedez grazie alle ultime assegnazioni date a Naomi ha cambiato il destino della sua pupilla traghettandola in finale. A differenza delle passate edizioni i giudici non "giudicano" fino in fondo. Per la quinta volta non prendono una decisione e preferiscono lasciare che sia il pubblico a scegliere.Mara Maionchi e Manuel Agnelli eliminano rispettivamente l'uno l'avversario dell'altro.Fedez: «Sono contento di non essere l'ago della bilancia. Elimino Leo».Lodo Guenzi: «Quando sono arrivato qui mi hanno detto di andare al tilt quando sul palco c'è un possibile finalista, qui sul palco ne vedo due. Io so chi preferisco dei due, ma il mio gusto personale non può scegliere per il futuro dei ragazzi». Fedez ammette che avrebbe fatto lo stesso. Cattelan è piuttosto contrariato. Si va al tilt. Leo Gassman eliminato: «Mi sono divertito e sono felice di questo».Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fede e Lodo Guenzi arrivano in finale tutti con un solo concorrente a testa. Agnelli annuncia il suo ritiro dal talent.