Maurizio Battista: «GfVip rovinato da Eleonora Giorgi, dice cose improponibili»

Ultimo aggiornamento: 21:34

“Non è il format il problema, Ma le persone che ci stanno dentro”,dopo l’uscita dalVip torna a parlare del reality e dei suoi compagni d’avventura attraverso una diretta Facebook: “Un programma lo rovinano anche persone grandi, di esperienza, vedi la signora Giorgi. Secondo voi sta facendo un buon servizio al Grande Fratello? No. E’ una signora di 65 anni che dice cose improponibili”.A pesare anche la differenza d’età fra i concorrenti reclusi: “Dovrebbe fare due GF. Uno per quelli sotto i 30 anni e uno per i 60. E’ una lotta impari tra me che ho tante tante preoccupazioni e uno di 25 anni. La bilancia pende dalla parte sua. Se hai dei sentimenti, dei malesseri o dei draghi, il programma te li tira fuori. Non è un gioco se lo prendi alla mia età, a 25 anni invece è tutto un gioco”.