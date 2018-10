Grande Fratello Vip, quinta puntata: in nomination Cattaneo, Jane Alexander, Elia e la Marchesa. Giovedì arriva Corona

Con le nomination di Ivan Cattaneo, Jane Alexander, la Marchesa ed Elia Fongaro si conclude la quinta

puntata del Grande Fratello Vip 2018, che abbiamo seguito, come sempre minuto per minuto, in diretta su Leggo.it . Confermata la nuova puntata giovedì prossimo con Fabrizio Corona. Eliminata Eleonora Giorgi.

Grande Fratello Vip 2018, Jane Alexander in crisi con il fidanzato, è tutta colpa di Elia?

​Fedez, festa a sorpresa in un supermercato organizzata da Chiara Ferragni, poi le scuse e tutti a casa «Indignatevi pure per Masterchef allora»



GRANDE FRATELLO VIP 2018: LA CRONACA DELLA QUINTA PUNTATA SU LEGGO.IT

01.30 Al televoto finiscono Ivan Cattaneo, Jane Alexander, la Marchesa ed Elia Fongaro.

01.00 Andrea Mainardi vota la Marchesa, le Donatella Elia. Elia fa il nome della marchesa. Jane nomina: «Ivan, perché alle mie spalle dice una cosa, mentre davanti ne dice un'altra». Francesco Monte fa il nome di Jane. Fabio Basile nomina la Marchesa che a sua volta nomina Martina.

00.50 Si torna alle nomination Marina nomina la Marchesa. Walter e Benedetta nominano Elia. In studio Eleonora Giorgi.

00.39 Sta per entrare Maria Monsè, ma prima una clip sulla Monsè e sul litigio avuto con la Marchesa in passato a Pomeriggio. La Monsè entra in casa e lancia subito il guanto di sfida «non voglio annoiare gli altri - poi rivolgendosi alla Marchesa - in passato mi hai chiamata buffona, ma chi lo dice lo è, mille volte più di me; ci sarà tanto di quel tempo per farti capire chi sono davvero»

00.30 Iniziano le nomination, al televoto andranno le tre persone più votate. Le donne faranno le nomination palesi. Giulia Salemi vota Elia. Ivan nomina Jane Alexander.

00.25 Jane Alexander deve andare in Mistery Room dove parla con Ilary del legame particolare che si è instaurato Elia: « in lui ho trovato in lui un supporto importante. Sono successe delle cose, non con Elia, che mi hanno mandato in crisi. Mi sento confusa e vorrei parlare con la persona che ho fuori, anche se non in questo momento e in questo programma. Sto bene con Elia, ci divertiamo, ci coccoliamo, e per adesso la situazione è questa».

00.14 Le Donatella fanno la conoscenza di Cecchi Paone e Ela Weber, i due nuovi concorrenti della Casa.

00.02 In studio entra l'eliminato della scorsa settimana Enrico Silvestrin.

23.56 Monte si scalda «sono stufo che venga distorta la realtà, se mi preoccupassi di quello che pensano fuori non avrei parlato di Cecilia e avrei avitato Giulia. Invece sto facendo esattamente quello che voglio » Ilary e Alfonso abbozzano per un secondo, non riescono a replicare, poi Signorini la butta sull'educazione «sinceramente questi atteggiamenti strafottenti non mi piacciono, Monte fly down». Monte 1 GF 0.

23.51 «Vorrei specificare che io mi chiamo Francesco e non questo - dice stizzito Monte - ho fatto un confessionale di due ore e fate vedere solo l'ultima parte. Basta distorcere la realta, io piangevo per Giulia, per delle cose che lei mi ha detto. Credo di parlare italiano». «Io giudico quello vedo - replica Signorini - però secondo me sei troppo concentrato nel vivere questa esperienza pensando quello che gente pensa di te fuori, sei lì per divertirti».

23.39 Nella Clip Monte parla di Cecilia Rodriguez: «La Cecilia di oggi non è più quella che ho conosciuto io. Con lei mi sono lasciato andare, mi sono aperto del tutto e ho provato qualcosa che forse molte persone non hanno mai avuto modo di provare». La Salemi pensava che la seconda parte riguardasse lei.

23.33 Clip sulla settimana cdi Giulia Salemi e Francesco Monte. Giulia Salemi va nella stanza dei led deve scegliere se vedere Francesco Monte che piange in confessionale o vedere dei tweet che la riguardano. Giulia sceglie il confessionale di Francesco.

23.30 Momento prova per guadagnare 100 euro di spesa settimanale: entrare in otto in un'auto. Prova superata.

23.25 L'eliminazione di Lory Del Santo non è definitiva. «Lory - spiega Ilary - i tuoi amici non lo sanno, non sei eliminata, ti hanno regalato l'immunità». Lory vivrà una settimana in un luogo speciale, nella suite dove troverà una hostess speciale: Lisa Fusco.

23.22 Ela Weber, Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone sono i tre nuovi concorrenti che ntrano nella casa

23.20 Elia è deluso per non essere stato scelto dalla Marchesa, ma Alfonso Signorini, dallo studio lo punzecchia: «io ci rimarrei più male per le parole di Lory. Sei un abile giocatore e arriverai fino alla fine se continui così».

23.04 Le sorti di Stefano e Lory sono nelle mani dei concorrenti, ognuno di loro dovrà dire chi vuole fuori dalla casa. Solo Walter ed Ivan salvano Lory, tutto il gruppo è dalla parte di Stefano. Lory Del Santo eliminata: «Sapevo che sarebbe andata così, un paio di persone mi hanno stupito, tra cui Elia: ha scelto di salvare una persona che l'ha sempre nominato, mentre invece ha scelto di eliminare me che non l'ho mai votato».

22.53 La Marchesa rientra in casa. I tre "amici" nominati da Eleonora Giorgi: Francesco Monte, Stefano Sala e Lory Del Santo sono a rischio eliminazione, perchè legati al suo destino. La Giorgi ne può salvare solo uno e sceglie a sorpresa Francesco Monte.

22.37 Eleonora e Marchesa devono andare in studio da Ilary, solo una di loro farà rientro in casa. ELeonora Giorgi eliminata.

22.34 Ilary mostra le percentuali del televoto: 36% e 34% senza svelare a chi appartengono. Le due in nomination devono fare tre nomi che indicano i "compagni di viaggio ideale". Elonora fa il nome di Francesco, Stefano e Lory, mentre La Marchesa sceglie Walter, Le Donatella e Giulia Salemi.

22.23 Si ritorna su "caso Marchesa" e sulle sue origini. La Marchesa vede la clip in cui il direttore di Nuovo RIccardo Signoretti mostra a Barbara D'Urso le prove che dimostrano che la Marchesa non è nobile «Rimango esterrefatta da quello che ha detto il mio ex direttore che mi ha amato più della sua vita. Preparati anche tu, perché avremo da discutere nelle sedi opportune». Sorpresa per la Marchesa. C'è una lettara della figlia Ludovica. Marchesa in lacrime.

22.16 «Puntata revolution, apritemi l'audio perchè ho frettà», rientra così dalla pubblicità Ilary Blasi. Nuova clip sui dissapori tra la Giorgi e la Marchesa.

22.06 Ilary chiama il freeze nella casa. Entra il fidanzato di Lory del Santo, Marco Cucolo: «Il solo fatto che tu ti sia rimessa in giorco per me è una grande vittoria. Mi auguro che tu possa far risplendere la tua luce». «In questi mesi mi è stato davvero vicino - dice Lory - nessun uomo avrebbe potuto sopportare delle cose così drammatiche. E' stato fantastico».



22.02 Durante la settimana Walter Nudo ha ricevuto una sorpresa dai suoi figli, un aereo con un messaggio a lui dedicato, che ha emozionato tutti i concorrenti. In particolare Lory Del Santo.

Striscia, Tapiro per Riccardo Scamarcio in compagnia dell'ex Valeria Golino: cosa è successo​

X Factor 2018, anticipazioni: profilo instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin, Rita Ora e Sting​

21.58 Televoto chiuso. Il primo vip salvo è Lory Del Santo. IL secondo vip che si salva da questa eliminazione è Elia Fongaro. Rimangono a rischi oeliminazione Eleonora Giorgi e la Marchesa D'Aragona.

21.54 Alfonso Signorini stuzzica la Marchesa D'Aragona «lei è estetista?». «L'agguato continua, Alfonso sai benissimo che sono giornalista e laureata in estetologia. Preferirei parlare di cose più importanti»

21.43 Si parte. Ilary Blasi annuncia le novità della serata: «il verdetto del televoto, un'eliminazione a sorpresa, ma anche un colpo di scena».

Nella puntata scorsa l'affaire Silvia Provvedi - Fabrizio Corona si è concluso con un invito di Ilary Blasi, piuttosto svogliato, ad intervenire. Invito colto al volo da Corona,

​21.48 Clip con il riassunto della settimana.

21.46 Dopo tante indiscrezioni è arrivata la conferma. Giovedì ci sarà una puntata speciale del Grande Fratello Vip e Fabrizio Corona entrerà nella casa per un confronto con Silvia Provvedi.

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA