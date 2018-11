Don Matteo chiude i battenti: la prossima sarà l'ultima stagione della fiction

Fine di un'epoca, la fiction "Don Matteo" sta per chiudere i battenti per sempre. La prossima stagione, la dodicesima, sarà infatti l'ultima della serie Tv della Rai. Ad annunciarlo è l’attrice Nathalie Guetta, che nella fiction interpreta la perpetua Natalina, ai microfoni di "Tvblog": «Tutti lo sanno, ufficialmente: la dodicesima sarà l'ultima stagione di "Don Matteo". Così interpreterò per l'ultima volta Natalina, che è un personaggio che mi ha dato molto e al quale ho dato molto».



Ultimo aggiornamento: 16:54

Si chiude un'epopea cominciata nel 2000, conalla guida, ma anche tanti altri iconici attori come, Simone Montedoro e Francesco Scali. "Don Matteo" ha allietato le serate di milioni di italiani su Rai1, fino a conquistare Netflix che ne ha acquistato i diritti delle vecchie stagioni. Terence Hill saluta quindi l'Umbria, ma resterà sicuramente nella storia della televisione italiana.