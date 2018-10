Francesco Monte e Stefano Sala, bacio in piena notte tra i due sex symbol

Francesco Monte e il bacio con Stefano Sala. Dopo la diretta di ieri sera sarebbe scattato un bacio tra i due sex symbol della casa del Grande Fratello Vip. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez era stato già baciato da un uomo. Il primo bacio sulla bocca sarebbe arrivato da Ivan Cattaneo. E poi ieri notte Stefano Sala. Ma andiamo con ordine.



È finita da qualche ora la puntata e Francesco si apparta un po' con Giulia Salemi. E mentre si coccola con l'influncer, arriva Stefano Sala. A quel punto il modello avrebbe dato un bacio in bocca a Monte, prendendo in giro Giulia che ancora aspetta il primo bacio dall'ex tronista. «Uno a zero per me», avrebbe detto ridendo Sala.

Francesco Monte, dopo un primo momento di incredulità, sarebbe scoppiato a ridere e pulendosi la bocca avrebbe esclamato: «Ormai dicono che sono gay».

