Ilary Blasi, fuorionda imbarazzante al GfVip: «Sono rinc****»

Ilary Blasi e il fuorionda imbarazzante al Grande Fratello Vip. Ieri sera la Capitana ha condotto come al solito la diretta del reality per quattro ore abbondanti. Verso la fine della puntata sarebbe accaduto qualcosa di insapettato e il pubblico sarebbe rimasto di stucco. Poi il fuorionda: «Sono una rinc...». Ma andiamo con ordine.

Quasi all'una e trenta di notte, Ilary invece di comunicare il nome dei vip in nomination, annuncia la chiusura del televoto, come fosse a inizio trasmissione. Dopo un attimo di perplessità del pubblico, dei vip e dello stesso Alfonso Signorini, la conduttrice si corregge e scoppia in una sonora risata, che contagia tutto lo studio.

Ilary ride talmente tanto che non riesce a leggere la busta con i vip nominati ed è Signorini a fare l'annuncio. A quel punto finisce la trasmissione e dopo il saluto dei conduttori la regia inquadra l'interno della Casa. I microfoni però pare siano ancora aperti e si sente la voce di Ilary che ancora ridendo direbbe: «Io sono una rinc...». Insomma la risata è servita.



