“Conflitto e castigo” gli alpini a teatro dal 5 novembre a Milano raccontano la grande guerra

Gli alpini fanno teatro. L'Associazione Nazionale Alpini, in occasione del centenario della fine della grande guerra, presenta al teatro dal Verme di Milano il 5 novembre lo spettacolo

Conflitto e Castigo

di Maurizio Mune a cura di Marco Merlini, con la partecipazione dell'orchestra ArtEnsemble, del Coro dei congedati della Brigata Alpina Tridentina, le voci recitanti di Savino Liuzzi e Marianna Fernetich e la partecipazione di Pamela Villoresi.



Lo spettacolo è stato scritto, ideato e creato dal Maestro Maurizio Mune «per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire la libertà attuale. Musica e recitazione - viene spiegato - si fondono per ripercorrere le fasi salienti della prima guerra mondiale. Due voci narranti raccontano gli avvenimenti interpretando i sentimenti, gli stati d'animo, la sofferenza dei soldati al fronte e l'attesa ansiosa e silenziosa delle loro famiglie. Il ruolo di protagonista è affidato a un'attrice che interpreta la figura della donna nel dolore e nell'abbandono. La donna in quanto madre, sorella moglie

I canti della guerra sono eseguiti da orchestra e coro alpino. L'evento, a ingresso libero, è organizzato dal Comitato Organizzatore Adunata (COA), raduno che si terrà a Milano dal 10 al 12 maggio 2019.

