«Con la firma, da parte del ministro Alberto Bonisoli, del decreto di nomina di Francesco Giambrone a sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo si conclude una procedura che ha registrato da parte di tutti i componenti del consiglio di indirizzo una forte e ripetuta unanimità, volta a garantire continuità e portare sempre più alla realizzazione di un programma di altissimo livello che ha contribuito a fare assumere al nostro Teatro e alla intera città un grande prestigio nazionale e internazionale».



Così il presidente della Fondazione Teatro Massimo e sindaco di Palermo Leoluca Orlando. «Sono certo che non mancherà, come non è mancato sinora, il fondamentale contributo di quanti operano nel e per il Massimo di Palermo - ha aggiunto - La conferma di Francesco Giambrone, che ringrazio per la sua disponibilità e passione, è conferma di prosecuzione di un percorso di cambiamento della città di cui il Massimo è unanimemente riconosciuto come una delle eccellenze e simboli».



Nei giorni scorsi il ministro Bonisoli si era opposto alla conferma di Francesco Giambrone alla carica di sovrintendente perché fratello del vicesindaco Fabio Giambrone. «Ritengo - conclude Orlando - che sia stato del tutto fuori luogo che nei giorni scorsi siano stati prospettati impropri ruoli di intermediazione di un percorso che è sempre rimasto, come doveva rimanere, nei canali del rigore e della qualità nel rispetto dei ruoli istituzionali di tutti».

