La stagione del Teatro dell’Opera apre con i i Dialogues des Carmélites riletto da Emma Dante

Gli abiti raccontano che sono delle combattenti. Le aureole poggiate sui copricapo svelano che sono martiri. I ritratti di donne sensuali, che delimitano la scena, introducono il pubblico alla loro intimità, mentre le grandi grate costruite sul palcoscenico delimitano il loro mondo, fuori dal mondo. A poche ore dal debutto di “Dialogues des Carmélites” (I dialoghi delle Carmelitane), le sedici suore protagoniste del capolavoro di Poulenc, che inaugura il 27 novembre la stagione 2022/23 del Teatro dell’Opera, rivelano le loro inquiete personalità.

REGIME DEL TERRORE

Figure fragili che fanno una scelta estrema. Hanno paura della morte e della fede, combattono e vacillano: sono le suore che rifiutarono di rinunciare ai loro voti e a luglio del 1794 a Parigi, in pieno regime del Terrore, vennero ghigliottinate. E beatificate dalla Chiesa all’inizio del Novecento. «Donne che hanno creduto nelle loro idee: una convinzione che le ha rese più forti della paura di morire», spiega il maestro Michele Mariotti alla sua prima inaugurazione nel ruolo di direttore musicale, «il loro è un inno alla libertà». Il primo tassello «del nuovo percorso del Costanzi che punta a raccontare la realtà», aggiunge, «perché un teatro deve offrire le chiavi per leggere il presente. E questo spettacolo che affronta il tema degli estremismi e dei fanatismi si lega inesorabilmente ai nostri giorni».

Giornata contro la violenza alle donne

E da queste riflessioni è nata la decisione di legare alla giornata contro la violenza alle donne l’anteprima giovani che si è svolta il 25 novembre. «Vogliamo dedicare questo spettacolo alle martiri che sono state e continuano a essere le donne», spiega la regista Emma Dante, «speriamo che il pubblico possa usare questo teatro e quest’opera per pregare per loro. Quella che durante la Rivoluzione francese era considerata una inutile preghiera oggi dovremmo riprenderla contro questa violenza insopportabile e i femminicidi che purtroppo aumentano».

Francesco Giambrone

Rimandi al passato e al presente, analizzati anche nei nuovi libretti di sala con saggi non solo musicologici, ma dedicati alla storia dei giorni della Rivoluzione, all’arte e al cinema: venne tratto proprio da una sceneggiatura per un film, il libretto di quest’opera, che, a seconda delle interpretazioni, è stata letta come condanna della Rivoluzione francese, o denigrata in quanto reazionaria. «E a gennaio uscirà il primo numero di una vera e propria rivista del nostro teatro, proprio per offrire agli spettatori più spunti di lettura», annuncia il sovrintendente Francesco Giambrone, soddisfatto della voglia del pubblico di tornare a riempire i teatri, confermata dall’aumento del 10 per cento del numero degli abbonati nonostante le difficoltà e le incertezze.

IL CAST

In scena, domenica 27 novembre, («il 27 novembre sarà la data di apertura anche delle prossime stagioni, deve diventare un giorno significativo per i romani», aggiunge Giambrone), nel ruolo di Blanche, il soprano americano Corinne Winters, Anna Caterina Antonacci (Madame de Croissy), Ewa Vesin (Madame Lidoine), Ekaterina Gubanova (Mère Marie de l’Incarnation). E poi, Emöke Baráth (Soeur Constance de Saint-Denis), Jean-François Lapointe (il Marquis de la Force) e Bogdan Volkov (il Chevalier de la Force). Completano il cast Krystian Adam (L’Aumônier du Carmel), Alessio Verna (Le Geôlier e II Commissaire), William Morgan (I Commissaire) e Roberto Accurso (Officier).

Corinne Winters

Tante voci, che nel finale si spengono una alla volta, sotto la lama dei ribelli: il suono finisce con le loro vite. «Impossibile trattenere le lacrime», spiega la protagonista Corinne Winters, «La scena è toccante, senza azione, di un’intensità assoluta». «Uno dei finali più belli di tutta la storia dell’opera», aggiunge il direttore artistico Alessio Vlad, presentando il dramma di Poluenc, che fu tenuto a battesimo nel 1957 alla Scala.

IL PARTERRE

Ad accogliere gli artisti di un allestimento potente, sono attesi tre ministri: Sangiuliano (Cultura), Casellati (Riforme istituzionali) e Abodi (Sport e i Giovani). Il sindaco Gualtieri con l’assessore alla Cultura Gotor, i sovrintendenti Dall’Ongaro, Gasdia, Jouvin, Macciardi e Biscardi, e poi l’ad Rai Carlo Fuortes, Sergio Rubini e il soprano Raina Kabaivanska che lunedì 28 novembre, alle 20, sarà protagonista, sempre al Costanzi, della serata omaggio “Raina Diva-ritratto di un’anima”.

I dipinti di David

La regia di Emma Dante conduce il pubblico nelle stanze segrete delle protagoniste: «Sono partita dal desiderio di scoprire la loro intimità», racconta «i luoghi dove si nascondono i loro ricordi e i loro desideri». La chiave d’ingresso sono i dipinti di David. Che capovolti diventano le porte delle celle, o, come nella scena finale, le ghigliottine che spengono le loro voci e le loro vite, mentre pregano un Cristo né uomo né donna.

Alla prima del 27 novembre, trasmessa in diretta da Radio3 e alle 21,15 su Rai5, seguiranno quattro repliche fino al 6 dicembre.