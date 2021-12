"Un professore" con Alessandro Gassman confermata per la seconda stagione. E i social si scatenano

La Rai rinnova ufficialmente "Un professore". La serie con Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino tornerà con nuovi episodi. Il grande successo riscosso (a sorpresa) dalla prima stagione ha convinto i produttori ha prolungare il progetto. L'annuncio ufficiale è stato dato in diretta radio da Paola Guarieri, su RaiRadio 1. Il regista Stefano D'Alatri ha confermato la notizia. Scatenati i fan, che hanno esultato sui social portando l'hashtah #unprofessore2 in trend topic su Twitter.

Un professore 2 si farà: l'annuncio ufficiale

La giornalista Paola Guarnieri ha annunciato questa mattina che la serie tv Rai "Un professore" è stata rinnovata. Lo ha fatto in diretta radio, dopo aver mandato il brano "Spazio Tempo" di Francesco Gabbani: «Questa canzone fa da colonna sonora a una fiction Rai, che si occupa proprio di scuola, Un professore - ha detto la Guarnieri -. Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, professore di filosofia. Fiction di cui è stata appena confermata anche la seconda stagione, quindi la scuola continuerà a essere presente anche sui canali televisivi Rai». La fiction è andata in onda dall'11 novembre al 16 dicembre su Rai1, divisa in sei episodi.

La storia di Manuel e Simone continua.

Confermata la seconda stagione di #UnProfessore; l’annuncio su Rai Radio 1 a #TuttiInClasse.#UnProfessore2 pic.twitter.com/fVhwQp7wLv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 20, 2021

La serie è stata girata a Roma in ventidue settimane, con set ambientati in centro città e nelle periferie. Un professore è il remake italiano della serie tv catalana Merlì, andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018 su Tv3.

#Unprofessore2 spopola su Twitter

Pochi giorni lo sceneggiatore Sandro Petragli si era detto ancora «in attesa» in merito all'annuncio della seconda stagione. Oggi è arrivata l'ufficialità, accolta con grande entusiasmo dai fan, soprattutto appartenenti alla fascia d'età che va dai 15 ai 35 anni. Su Twitter ha spopolato l'hashtag #unprofessore2, per tutto il giorno tra le tendenze in Italia e molto a lungo al primo posto.