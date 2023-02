Will incontra i fan il 15 febbraio a Roma: Manchester Instore Tour alla Discoteca Laziale

Dopo la partecipazione tra i big della canzone italiana al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”, mercoledì 15 febbraio Will sarà a Roma presso la Discoteca Laziale alle ore 16 per la tappa del suo “Manchester instore tour”, l’atteso incontro con il pubblico per presentare il suo nuovo album d’inediti Manchester.

L’album uscito per Capitol Records (Univesal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in fisico ed è stato anticipato dall’uscita di Stupido”, brano che la giovane promessa della musica pop contemporanea ha portato al Festival della canzone italiana.

“Manchester - dichiara Will - è il frutto degli ultimi tre anni di lavoro – in questo mio primo disco mi presento per quello che sono realmente senza filtri ne costruzioni. Sono semplicemente io con la mia musica e la voglia di esprimere la mia personalità. Un disco che ben rappresenta il mio viaggio, facendomi scoprire dei lati di me che non conoscevo sino a definire la mia vera identità musicale, un album che in qualche modo ripercorre i miei ultimi anni da quando ho iniziato a scrivere i primi testi sino a Sanremo. Manchester racconta di me, di quello che sono stato, nei brani già editi e di quello che sono nelle canzoni inedite. Manchester – prosegue il giovane artista - è sicuramente un tributo alle mie origini. Parte della mia famiglia è di Manchester, quella cultura anglosassone l’ho sempre respirata, fa parte di me e del mio modo di vivere e concepire anche la musica, soprattutto nelle influenze e nelle sonorità pop britanniche. Ho la fortuna di avere questa doppia anima, cresciuto ascoltando tantissima musica, dal Brit pop che mi ha trasmesso mia madre inglese, sino al cantautorato italiano a cui mi ha avvicinato mio padre. Spero che il pubblico si possa ritrovare nelle canzoni di Manchester e che si possa emozionare. E’ il mio primo disco ufficiale e mi rispecchia in tutta la mia essenza, spero davvero che arrivi la sincerità di questo progetto a cui tengo in maniera particolare”.

A Maggio poi Will sarà pronto inoltre a tornare finalmente alla dimensione live con lo “Stupido Tour Venti23”, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date annunciate del tour: 3 Maggio a Milano (Magazzini Generali), 4 Maggio a Padova (Hall) e 11 Maggio a Roma (Orion).