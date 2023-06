Amadeus: «Le novità al regolamento di Sanremo 2024. Fiorello? Ci sarà, me lo ha promesso, ma con lui non c'è mai certezza»

Ama a lavoro per il prossimo Festival, anzi in realtà «ho finito di scriverlo e lo sto mandando all'approvazione degli avvocati della Rai», spiega il conduttore, in collegamento da Milano, ospite di Giorgia Cardinaletti del primo spazio “Caffè con” al Tg1 Mattina Estate. E ci sono delle novità. Il regolamento di Sanremo 2024 «sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno novità che magari verrò a svelare al Tg1». Anticipa il pluri direttore artistico . «Siamo al lavoro, anche alla scenografia con Gaetano Castelli», aggiunge, rivelando anche dettagli del suo metodo «non molto tecnologico».

«Ho un quadernone, dal mio primo Festival, su cui appunto a penna nomi, idee, che poi possono andare in porto o no, mi serve per focalizzare quello che sto pensando».

L'amicizia con Fiorello

Sarà l'ultimo festival che Amadeus condurrà, lo ha già annunciato e allora la domanda a cui tutti vogliono una risposta è: Fiorello ci sarà o no? Lo showman ha già annunciato che sarà a Sanremo 2024 nella serata finale, per portar via l'amico Amadeus dopo cinque festival: «Sicuramente me lo ha promesso. Poi, come dico sempre, con lui non c'è mai certezza sul nulla, ma il fatto che possa essere sul suolo ligure mi rende già felice, non può mancare», sorride Ama.

Un rapporto di stima reciproca. Lavorare con Fiorello «è sempre un imprevisto piacevole, mi affido completamente a lui». Il primo incontro a metà degli anni '80: «Lui veniva dai villaggi, io dalla provincia, eravamo e siamo molto diversi, ma forse per questo ci compensiamo. Ho trovato subito che era fantastico, geniale, ricordo tutto con gioia. Venendo dai villaggi, non aveva un rapporto con la realtà: quando guadagnammo i primi soldi e li mettemmo nella banca di fronte alla Rai, pensava di poter utilizzare il mio libretto di assegni, come se avessimo un unico conto».

Fiorello è l'amico su cui si può contare sempre: «Ricordo che una volta eravamo a Ibiza, per Deejay Television: erano le 2 del pomeriggio - racconta Amadeus - e io ero in difficoltà nel fare un annuncio, e lui venne in soccorso. E poi la mia prima trasmissione in Rai, Festa di classe, su Rai2: la prima puntata era andata benino ma non benissimo, allora gli chiesi di venirmi a dare una mano. Lui venne e la puntata fece record di ascolti e poi il programma andò bene, insomma diede il via. So che lui c'è sempre, anche per Sanremo c'è sempre stato, come nell'anno del covid. Un'amicizia importante si vede in questi casi, quando uno è in difficoltà l'altro è il primo a correre. Se abbiamo avuto mai un battibecco? Mai, sa darmi sempre i consigli giusti. E poi sono 35 anni che mi fa ridere». Ora li aspetta, come da tradizione, la vacanza insieme: «Prendo una casetta vicino alla sua, nel sud della Sardegna, e stiamo insieme una quindicina di giorni. Anche d'estate si sveglia prestissimo, mi telefona alle sette per fare colazione».

L'amore con Giovanna

Un anno importante anche nella vita privata per Amadeus, il conduttore festeggia i 20 anni d'amore con Giovanna Civitillo: «Un bel traguardo importante, è amore come 20 anni fa: Giovanna è fondamentale in tutto, nella vita, nel lavoro, mi dà sempre consigli preziosi, io sono piuttosto istintivo, lei è riflessiva e mi aiuta a ragionare. Averla al mio fianco è motivo di felicità da 20 anni».