Sanremo, Fiorello su Amadeus: «Mi ha detto che non sa se farà il Festival». La Rai: «Stiamo lavorando alla prossima edizione»

La rivoluzione in Rai potrebbe coinvolgere anche Sanremo. A lanciare la «bombetta», come la definisce lui stesso, è Fiorello nella puntata di Viva Rai2 del 26 maggio. «Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo». Non è la prima volta che Fiorello parla dei cambiamenti nella tv di Stato negli ultimi giorni. E anzi, le ultime vicende le ha commentate tutte, scherzandoci su: dal passaggio di Fazio da Rai3 a Discovery ai rumors su Serena Bortone e alle nomine dei vertici e dei direttori di testata. E oggi anche le dimissioni di Lucia Annunziata: «Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere - ha detto ironicamente -. Se te ne vai, te ne vai».

Rai, Amadeus e Sanremo: cosa succede ora? Il nodo del ruolo, il contratto e l'ipotesi Morgan. Occhi puntati sull'Ariston 2024

Cosa ha detto Fiorello su Amadeus

«Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso.

L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo - ha raccontato Fiorello in diretta -. Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere».

Rivoluzione Sanremo?

Al momento, comunque, la presenza di Ama al Festival è confermata. Il neo amministratore delegato della

Rai, Roberto Sergio, e Amadeus, stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del festival di Sanremo. E' quanto si apprende da ambienti Rai.

Resta da stabilire ancora in quale veste, se da conduttore e direttore artistico (come in questi anni) oppure solo come conduttore, un'ipotesi ventilata nelle ultime settimane. Il contratto di Amadeus con Sanremo scade nel 2024 e quindi comprende la prossima edizione. Il ruolo però potrebbe essere dimezzato, anche in virtù delle scene dell'ultimo Festival che non hanno fatto esattamente breccia nel cuore della maggioranza, come per esempio le scene hot di Rosa Chemical, la sfuriata di Blanco oppure lo show di Fedez nel quale in cantante ha strappato la foto del sottosegretario Galeazzo Bignami. Al momento, a meno di ripensamenti, è probabile che Amadeus mantenga entrambi gli incarichi, visto anche il numero di ascolti che la sua presenza ha garantito a Sanremo negli utlimi anni.