Fabio Fazio imbarazzato dall'outfit di Marco Mengoni, gli shorts del cantante a “Che Tempo che fa” sono (troppo) corti: «Si vedono, stai attento»

Marco Mengoni show a Che tempo Che Fa. Con il quarto posto in tasca dell'Eurovision 2023, il cantante di Ronciglione torna per abbracciare Fabio Fazio nell'ultima puntata del suo programma. Lo fa portando il suo nuovo brano “Pazza Musica” con Elodie, che è uscito su tutte le piattaforme musicali lo scorso 26 maggio. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 arriva nello studio con Elodie, che come al solito toglie il fiato per la sua bellezza, ma ad attirare l'attenzione del pubblico è l'outfit scelto da Mengoni. Un completo con giacca, camicia, cravatta abbinati a uno shorts, molto shorts.

Marco Mengoni imbarazza fazio a CTCF, gli shorts sono (troppo) corti

Un look che colpisce e lascia senza parole anche il padrone di casa.