Viola Nocenzi, "Pensiero Viola": il romanzo epistolare che svela l’anima della cantautrice

La cantautrice Viola Nocenzi si racconta in un nuovo libro intitolato “Pensiero Viola”, edito da Compagnia Nuove Indye e scritto con il giornalista, scrittore e critico musicale, Leonardo Lodato. Il libro è disponibile in libreria, e in tutte le lingue su Amazon Kindle e Hi-Qu Store, dove è acquistabile anche il merchandising. A firmare la prefazione è uno dei più prestigiosi nomi del teatro italiano: Pamela Villoresi.

Pensiero Viola, il romanzo epistolare

Il racconto di una vita a tinte “Viola” è un romanzo epistolare che svela l’anima della protagonista, invitando il lettore a scoprire il suo mondo attraverso un turbinio di ricordi, sensazioni e vissuti che le appartengono. Figlia di Vittorio Nocenzi (fondatore del Banco del Mutuo Soccorso), ricorda nel libro esperienze di vita in famiglia e non, come quelle al fianco di grandi artisti quali Franco Battiato, Alda Merini, Lucio Dalla e tanti altri. Così, gli autori giocano con un linguaggio delle lettere «vecchia maniera», alternato ad un linguaggio più rapido e moderno:quello della messaggistica WhatsApp.

Pensiero Viola, inoltre, contiene una colonna sonora, ascoltabile tramite un QRCode, che racchiude brani che i due autori citano tra le pagine: artisti che hanno influenzato la vita di Viola Nocenzi, rendendola la donna che è oggi. Viola Nocenzi, grazie al successo del suo primo, recente album omonimo, ha conquistato pubblico e critica per l'originalità e per quell'estensione vocale di quattro ottave non proprio comune. Il suo è un sound molto personale che strizza l'occhio al prog-rock (genere a dir poco “familiare”) ma che si spinge avanti, raccontando la storia di una ragazza come tante altre, con una grande voglia di farsi ascoltare e di affermare le proprie ragioni esistenziali.