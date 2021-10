Vasco Rossi, tornano i live: da maggio in tutta Italia, 5 nuove date tra cui Napoli, Bari e Torino

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:42

Vasco Live 2022 si aggiorna con cinque nuove date: Napoli, Ancona, Bari, Messina e Torino si va così completando il tour che inizierà il prossimo anno. I live partiranno da Trento il 20 maggio del prossimo anno con un evento speciale e si concluderanno a Torino il 30 giugno 2022. Il tour riporterà il rocker di Zocca sul palco dei principali stadi italiani.

Le nuove date

Per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti, alle date già esistenti e sold out si aggiungono cinque nuovi appuntamenti. Ecco il calendario finale:

- 20 Maggio 2022 Trento - Trentino Music Arena

- 24 Maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno, già sold out

- 28 Maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, già sold out

- 03 Giugno 2022 Firenze - Visarno Arena, già sold out

Nuova data il 7 Giugno 2022 NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona

-11 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo, già sold out

- 12 Giugno 2022 Roma - Circo Massimo, già sold out

Nuova data il 17 Giugno 2022 a Messina - allo Stadio San Filippo

Nuova data il 22 Giugno 2022 a Bari - Stadio San Nicola

Nuova data il 26 Giugno 2022 ad Ancona - Stadio Del Conero

E nuova data il 30 Giugno 2022 a Torino - Stadio Olimpico

Come acquistare i biglietti

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 del 15 ottobre sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. Mentre in anteprima per gli iscritti al Fan Club "Il Blasco" i ticket saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 dell’11 ottobre sulla piattaforma Vivaticket.

