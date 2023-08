Travis Scott, scaletta concerto al Circo Massimo: orari e streaming, tutto quello che c 'è da sapere

Travis Scott al Circo Massimo. Tutto pronto per il mega concerto di stasera alle 21 a Roma. Sono in centinaia i ragazzi che già affollano via del Circo Massimo. Sono seduti davanti alle transenne che chiudono la strada al traffico, attendono di guadagnarsi così i primi posti sotto al palco per il concerto-evento di questa sera del rapper Travis Scott, a Roma per presentare il nuovo album Utopia.

Dettaglio non trascurabile: il concerto è stato annunciato solo cinque fa.

Lo scorso 30 giugno il rapper aveva radunato 80mila persone all’Ippodromo Snai La Maura di Milano.

Travis Scott, la scaletta del concerto al Circo Massimo: anteprima mondiale

Il rapper texano Jacques Bermon Webster II, nome d'arte Travis Scott, conta 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty. Syul palco romano si esibirà con i suoi cavalli di battaglia dal 2015 (anno di Rodeo) a oggi ma soprattutto farà ascoltare per la prima volta dal vivo i brani del nuovo disco Utopia. C'è anche uno streaming del concerto, a pagamento (15 dollari per iscriversi al sito e seguire il concerto a distanza). Ma ci sono ancora biglietti: posto unico a 46 euro.

Non mancheranno pezzi come Goosebumps, Sicko Mode, Gatti e No Bystanders. E poi, come detto, ci saranno i brani dell'ultimo disco.