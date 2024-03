Tony effe, in uscita il suo nuovo album “Icon”: il secondo da solista

Era nell’aria che TONY EFFE stesse cucinando qualcosa di grosso: dopo le affissioni digitali in diverse città italiane e l’annuncio a sorpresa delle due date di ICON TOUR, esce oggi ICON, il nuovo album fuori per Island Records su tutte le piattaforme digitali, a distanza di quasi tre anni dall’ultimo disco - il primo da solista - Untouchable. Frutto di oltre un anno di lavoro, ICON è un manifesto in 17 tracce che riflette l’autenticità di Tony, icona della trap italiana, e ne dimostra la versatilità senza compromettere la sua natura. L'album segna un nuovo inedito capitolo della sua carriera da solista, un viaggio che cattura l'essenza dell'intoccabile della trap italiana, rimarcando l’impronta indelebile di Tony nella storia del genere.

All’interno dell'album sono 9 le tracce che contengono i featuring nati direttamente dalla collaborazione in studio con il meglio della scena musicale rap e trap italiana: Sfera Ebbasta & Geolier, Simba La Rue, Lazza & Capo Plaza, Ghali, Bresh & Tedua, Side Baby & Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma & Takagi & Ketra.

L’album mostra al pubblico da un lato il Tony di sempre, dall’altro la sua evoluzione e la capacità di contaminarsi. Il legame con l’iconico repertorio dell’artista rimane intatto grazie alla presenza delle hit BOSS, il personalissimo tributo all’immortale ‘In Da Club‘ di 50 Cent, e TAXI SULLA LUNA feat. Emma & Takagi & Ketra, il tormentone multiplatino della scorsa estate. Non mancano anche i riferimenti al passato: da PARTICOLARI SPORCHI che riprende il campione di Tu Corri, il successo rap anni 2000 dei Gemelli Diversi, a MIU MIU, e ICON dove risuonano le sonorità funky che già avevano fatto impazzire il pubblico di Tony nella hit già disco di platino Effe. Per rendere ancora più iconica l’uscita del disco, dal 12 al 19 marzo all’interno della stazione di Roma Termini è allestito un luogo di culto temporaneo che contiene alcuni spoiler del nuovo album, tra cui alcuni oggetti riconducibili ai featuring.

Nelle giornate indicate, per tre volte al giorno (ore 11:00, ore 12:00, ore 18:00) verranno suonate le strumentali di alcuni brani di ICON, proprio come le campane di una chiesa. I brani di ICON risuoneranno nella scaletta di ICON TOUR (prodotto da Vivo Concerti), il primo vero tour da solista di Tony Effe: due imperdibili appuntamenti fissati per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport a Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano, con cui il rapper farà scatenare i fan sulle note di una potente setlist che attingerà da tutto il suo repertorio. Con una grande fame di rivendicare il proprio ruolo nella scena trap e uno stile dirompente, lo status di TONY EFFE non può essere messo in discussione e le due date nei palazzetti sono pronte a testimoniarlo.