Tiziano Bak Bacarani, in arrivo il nuovo album il 29 marzo

Il suo ultimo album dal titolo "Hola", ha raggiunto il milione e duecentomila streaming su Spotify e i duecentomila streaming su Apple Music, arrivando ad essere apprezzato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Tiziano Bak Bacarani è un cantautore e rocker che vanta collaborazioni con importanti nomi della musica italiana: "Il rock - spiega è un modo di vivere e di amare, di ribellarsi alle ingiustizie, di cavarsela da soli e, perché no, anche di salvare il mondo anche se in questo ultimo compito il rock cede il passo al sentimento dell’amore perché il rock, pur nei suoi ruvidi riff di chitarra distorta e nel suo incedere potente di basso e batteria, è parte stessa dell’amore fra i popoli". Nel corso della sua carriera, Tiziano ha alternato momenti in cui ha svolto il ruolo di frontman in cover band di alto spessore e momenti in cui ha pubblicato album inediti sia come autore indipendente che con diverse etichette discografiche, "Ora - spiega, sto pubblicando nuove canzoni che andranno a far parte del mio nuovo album, di cui, come sempre sono l'autore dei testi e delle musiche.

Le mie canzoni - sottolinea - possono definirsi di genere rock o rock-pop ma i riff e le sfumature della mia musica strizzano l’occhio al blues, al country e altresì al texmex. Fin da piccolo ho studiato diversi strumenti musicali e nelle mie produzioni canto e suono il basso elettrico e a volte anche la chitarra ritmica e le tastiere".

Collaborazione che avrà come data zero il 29 marzo 2024, giorno in cui uscirà in tutti i digital stores il brano Solo il rock! Un brano, come anticipato dal titolo stesso, prettamente rock distorto, in linea soprattutto con le produzioni d’oltreoceano tipiche di questo genere musicale. Il rock del resto trae le sue origini dal jazz e dal blues e ha come suoi più famosi capostipiti l'indimenticato Elvis Presley, i Rolling Stones, i Led Zeppelin e altre band mitiche e rappresenta la più importante rivoluzione culturale degli ultimi decenni".