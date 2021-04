Stefano Di Battista omaggia Morricone con “Morricone Stories". Il cd esce oggi

Esce oggi Morricone Stories, uno speciale omaggio del sassofonista Stefano Di Battista al compositore e Premio Oscar Ennio Morricone, al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni. Disponibile in vinile, cd e digitale, il disco, che esce per Warner Music, è preceduto dai tre singoli Peur sur la ville (uscito il 29 gennaio), Cosa avete fatto a Solange? (uscito il 26 febbraio) e Gabriel’s Oboe (uscito il 19 marzo) ed ha protagoniste non solo le immortali colonne sonore del Maestro ma anche il brano Flora che Morricone scrisse proprio per Di Battista.

Una miniera inesauribile, un tesoro di fantasie del pensiero associate a immagini di ogni genere, oltremodo versatili, disponibili a essere trattate, ritrattate, riscoperte. «Si possono ascoltare eseguite da un coro bulgaro o da un quintetto di ocarine, sarebbero comunque godibili e perfettamente riconoscibili. Ma quando c’è di mezzo il jazz…beh, quella è un’altra storia, sembra davvero un matrimonio perfetto, naturale, diciamo pure inevitabile. La musica di Morricone significa esaltazione di tracce melodiche spesso fortemente emozionali, in una trama di armonie intelligenti, ed è esattamente quello che fa il jazz» dice Di Battista e ancora di più quello che fa uno come lui, che con i temi del Maestro gioca come se fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l’anima. La tracklist scelta per il disco mostra quanto non sia necessario attingere unicamente ai colossi dell’immaginario cinematografico per entrare nell’universo morriconiano: Di Battista ha voluto includere temi marginali, o meglio film marginali oppure dimenticati come Veruschka e Cosa avete fatto a Solange?. Un repertorio ancora tutto da scoprire, per ricordare che al di là delle celebrità Morricone di film ne ha fatti più di 500.

