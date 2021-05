Dik Dik, “Una vita di avventura”: oggi esce il nuovo album

Il nuovo album dei Dik Dik è uscito il 29 aprile in vinile, cd e su tutte le piattaforme digitali e si chiama “Una vita d'avventura”, dedicata allo storico co-fondatore Pepe Salvaderi, scomparso recentemente causa Covid, proprio durante la realizzazione del disco.

Prodotto dal batterista dei Dik Dik Gaetano Rubino e dal cantautore e producer toscano Luca Nesti, distribuito da Believe International, l’album contiene al suo interno 6 brani inediti e 5 brani tra le canzoni più amate della band, ri-arrangiate in chiave acustica.

“Una vita d'avventura” nasce per raccontare, dopo 56 anni di carriera, la fase attuale della band, la loro storia, i sentimenti, la voglia di futuro e l'amore per la musica. «Abbiamo bisogno fisico e mentale di innovare la nostra carriera discografica con un grande disco e soprattutto con una serie di brani inediti che raccontano i Dik Dik di oggi», aveva commentato sui social Pepe, mentre lavorava all'opera discografica.

I Dik-Dik sono nati nel 1965 e nel 1972, Mario Todaro e Sergio Panno, tastierista e batterista del gruppo, vengono sostituiti rispettivamente da Roberto Carlotto e Cucciolo Favia. Carlotto e Favia entrarono a far parte a pieno titolo, della formazione dei Dik-Dik, assumendosi tutti gli oneri e i contratti precedentemente assunti dalla formazione originaria.

