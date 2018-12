Mel B operata d'urgenza, Spice Girls riunite in ospedale: ma resta il mistero

Ultimo aggiornamento: 20:35

Ma cosa è successo a Melanie Brown? La cantante di 43 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'emergenza nell'ospedale di Londra. Fortunatamente tutto è andato bene ed è stata lei stessa a darne notizia attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Non si conoscono però le cause che hanno provocato le ferite e le fratture subite, che non sono state specificate in un lungo post di ringraziamento.«Grazie a tutte le meravigliose infermiere e al mio chirurgo per le cure e la loro competenza. Con due costole rotte e un taglio alla mano destra che necessitavano di cure d'emergenza, mi hanno sottoposta a intervento chirurgico di 3 ore per sistemare le cose». Ha scritto Mel B aggiungendo le sue scuse ai fan per la cancellazione della presentazione del suo libro prevista a New York. «Braccio e mano sono stati ricuciti, ora devo stare immobile affinché le mie costole rotte guariscano, sento dolore ma sono in mani sicure. Grazie a tutti per la comprensione, vi amo».