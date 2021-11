Se da 25 anni è una ‘ragazza speziata’ un motivo ci sarà. La Spice Girl Mel B è stata protagonista di un siparietto alquanto hot nel corso di ‘An Audience with Adele’. Stiamo parlando dello speciale andato in onda di recente sulla rete britannica ITV che ha visto come protagonista, appunto, Adele.

Foto: Kikapress Music: "Elevate" fron Bensound.com