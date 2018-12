Il quintetto di Sergio Cammariere venerdì 14 dicembre sul palco dell’Auditorium Parco della Musica

Dopo un’estate ricca di appuntamenti live da nord a sud, Sergio Cammariere torna in concerto a Roma venerdì 14 dicembre sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. Cammariere (voce e pianoforte) sarà accompagnato da Luca Bulgarelli al contrabbasso, Bruno Marcozzi alle percussioni, Amedeo Ariano alla batteria e Daniele Tittarelli al sax. In scaletta i brani più amati del suo repertorio, dagli esordi fino a quelli del più recente “Io”, improvvisazioni e momenti di pianoforte solo, pescando tra le canzoni di “Piano”, suo primo lavoro solo piano, pubblicato ad ottobre 2017.



Nella scena musicale italiana Sergio Cammariere è una figura atipica in cui si sommano tanti talenti: raffinato songwriter, interprete espressivo, pianista dal tocco elegante, compositore di colonne sonore per cinema e teatro. Cammariere si muove tra canzone d'autore e jazz, tra ritmi brasiliani e musica classica. E dimostra una innata predisposizione sia per la scrittura che per l’improvvisazione. Una figura elegante quasi d’altri tempi, creativa e in continua evoluzione e ricerca, destinata a lasciare un segno nella musica d’autore. Nella sua carriera ha pubblicato 9 album da cantautore, prodotto oltre 18 colonne sonore per il cinema ed il teatro. “Piano” è il suo primo disco solo piano, che arriva a coronamento della sua trentennale attività. Attualmente sta lavorando al nuovo disco di inediti la cui uscita è prevista nel 2019.

