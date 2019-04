A Santa Cecilia l'orchestra del conservatorio di San Pietroburgo: tornano i fasti del Natale di Roma

Ultimo aggiornamento: 15:15

Si terrà mercoledì 17 aprile alle ore 18:30, presso la Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia in via dei Greci, un grande concerto dell’ Orchestra sinfonica del Conservatorio Rimskji-Korsakov di San Pietroburgo, con musiche di Pietro Mascagni, autore dell’opera Cavalleria Rusticana e di altre 14 opere. Roma è la città di adozione del musicista toscano, dove cominciò e terminò la sua attività di artista e dove visse dal 1904 al 1945. L’evento, dal titolo “Alba di Luce”, nasce con lo scopo di onorare il Natale di Roma, tradizionalmente suggellato da un grande evento musicale, e sottolineare il legame profondo che esiste tra la Città Eterna e la città di San Pietroburgo che fu fondata da Pietro Il Grande con un fortissimo riferimento alla classicità romana, nonché posta sotto la protezione dei medesimi Santi Pietro e Paolo. Il concerto verrà replicato in Russia il 27 maggio, data della fondazione di San Pietroburgo. L’orchestra è composta da 72 elementi ed è una delle compagini più importanti della Federazione Russa avendo annoverato tra le proprie fila compositori come Ciaikovskij. Giuseppe Verdi compose un’opera appositamente per il teatro di questo Conservatorio russo. Mascagni nella sua tournee del 1901 in Russia racconta “L’orchestra di Pietroburgo, che aveva suonato la Patetica sotto la direzione dello stesso Ciaikovskij, era entusiasta di me. Molti professori mi dissero che io la dirigevo altrettanto bene come la dirigeva l’autore”.L’evento, alla prima edizione, verrà riproposto ogni anno nelle due città, alternando le orchestre dei due conservatori e la nazionalità dei compositori, valorizzando più in generale il legame storico e culturale tra Roma e San Pietroburgo. L’evento, patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali, è promosso da Italia Civiltà e Immagine Srl con la supervisione artistica di Ascanio Guerriero e il coordinamento internazionale di Natalia Jablokova, che sono anche gli autori del progetto, in collaborazione con il Comitato Promotore M° Pietro Mascagni, Unindustria Lazio, Federalberghi Roma e Confindustria Russia.