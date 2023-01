Santa Croce in Gerusalemme, concerto con l'Orchestra delle Cento Città e il Coro Verdi

ll 27 gennaio, alle ore 20.30 presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, verrà eseguito il Requiem K626 di W. A. Mozart per soli, Coro ed Orchestra. Un concerto in ricordo delle sorelle Raffaella e Maria Cristina Gualberti, prematuramente scomparse, e organizzato in loro memoria.

IL CONCERTO

Il maestro Marco Tartaglia e la dottoressa Anna Maria Formicola hanno organizzato l'evento raccogliendo l'adesione di importanti compagini orchestrali e corali: l'Orchestra delle Cento Città ed il Coro Giuseppe Verdi. Dirigerà il concerto il maestro Lorenzo Macrì. I solisti saranno il soprano Ayoung Lee, il mezzosoprano Anna Maria Formicola, il tenore Rodrigo Ortiz ed il basso Andrea Scorsolini. L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti.