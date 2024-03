Silvia Mezzanotte, "Le mie regine": fuori l'8 marzo l'album con l'Orchestra Filarmonica della Calabria e il Maestro Filippo Arlia

Uscirà l’8 marzo in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme digitali "Le mie Regine" (distribuito da Movimento Classical) album nel quale Silvia Mezzanotte, accompagnata dall'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia, su arrangiamenti di Pino De Fazio, celebra le icone che hanno accompagnato la sua vita.

L'album

«L'amicizia con Silvia è nata molti anni fa proprio grazie alla musica - racconta il Maestro Arlia - Oggi abbiamo deciso di unire le nostre due anime: la mia classica con la sua pop jazz per dare vita a questo progetto che parla delle innumerevoli sfaccettature dell’universo femminile». «Chiunque decida di salire su un palcoscenico - conclude Silvia - sa che dovrà affrontare i propri mostri. È successo anche a me: "Le mie Regine" è il frutto di un lavoro durato tanti anni su palchi grandi e piccoli, illuminati o fumosi, sui quali ho potuto sperimentare la mia voce, la mia mente e capire come raccontare le parole. Ed è stato grazie alle più grandi Regine se ho vinto la mia timidezza, quel male di vivere che trovava sollievo solo quando cantavo chiusa nella mia camera, sognando una platea ma, contemporaneamente, temendola. Sono state Mina, Edith Piaf, Mia Martini, Maria Callas, Ornella Vanoni, Liza Minnelli, Ella Fitzgerald, Marylin Monroe, Antonella Ruggiero, Gloria Gaynor e molte altre a farmi aprire la porta e vincere, di volta in volta, quel dolore. Per questo adesso le voglio celebrare.

Per ringraziarle di avermi ispirato e dato il coraggio di lasciare emergere me stessa. Senza giudizi né pregiudizi. Trasformando quelle che credevo fossero fragilità in punti di forza. E adesso eccole qui le mie Regine. Pronte a sfilare con i loro abiti più eleganti. 14 brani per raccontare stati d’animo e pezzi di vita che le donne affrontano nella loro quotidianità. 14 brani per scoprire le donne e le loro emozioni più profonde. 14 brani per svelare e far risplendere la Regina che è dentro ad ogni donna».

La tracklist

1. BRIVIDO CALDO (P. Cassano G. Golzi)

2. LE VIE EN ROSE (L. Guglielmini E. Piaf)

3. THE LADY IS A TRAMP (R. Rodgers)

4. GLI UOMINI NON CAMBIANO (G. Bigazzi M. Falagnani G. Dati)

5. ROLLING IN THE DEEP (Adele P. Epworth)

6. LA VOCE DEL SILENZIO (E. Isola P. Limiti Mogol)

7. DIAMONDS ARE A GIRL’S BEST FRIEND (J. Styne L. Robin)

8. VACANZE ROMANE (G. Golzi C. Marrale)

9. I WILL SURVIVE (F. Perren D. Fekaris)

10. AVE MARIA (G. Gounod S. Mezzanotte)

11. HABANERA (dalla Carmen di G. Bizet)

12. NEW YORK NEW YORK (J. Hander F. Ebb)

13. BRAVA ( B. Canfora)

14. MESSAGGIO D’AMORE (G. Golzi P. Cassano)