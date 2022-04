Martedì 5 Aprile 2022, 10:29

Si chiama Orchestra di pace e ha due obiettivi: l'integrazione e il benessere di bambini e ragazzi ucraini che si sono trovati improvvisamente a vivere una vita lontano dalla loro casa e dalle loro abitudini.

«La musica non ha bisogno di parole per farsi capire spiega Luigia Berti che dirige la Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo di Latina che l'ha pensata insieme al Collegium musicum quindi ci siamo fatti promotori di un progetto musicale rivolto in forma gratuita ai bambini e ragazzi ospitati presso la nostra città». Ma non è tutto. «L'obiettivo è quello di coinvolgere, in un senso di inclusione e integrazione tutti i bambini e ragazzi di ogni nazionalità residenti nel Comune di Latina, sempre partendo da un presupposto: la musica non ha barriere. Magari questa è solo una piccola goccia in un oceano intero, ma nel nostro piccolo vogliamo fare qualcosa per dare un po' di benessere e serenità».



L'idea dunque è semplice: «Offrire ai ragazzi e bambini che stanno raggiungendo Latina uno spazio di condivisione gioiosa. Lo abbiamo pensato per due ragioni: da una parte uno spazio di serenità, dall'altra perché potrebbero esserci anche ragazzi che nel loro Paese avevano già intrapreso un percorso di studi musicali che hanno dovuto interrompere». Saranno tutti i docenti del Collegium musicum e della Pomm a rendersi disponibili, mettendo a disposizione tempo e competenza, sia per sostenere la prosecuzione degli studi, ma anche per accogliere persone che non abbiano mai suonato: «Questo vuol dire spiega Luigia Berti - che non è necessario saper suonare». Al momento le richieste arrivate sono 10 e riguardano ragazzi di tutte le età, dai 6 ai 20 anni, di diverse etnie, «la cosa che ci ha fatto molto piacere è che alcune richieste sono arrivate anche da studenti di Latina, il che combacia esattamente con la nostra idea di integrazione».

Per partecipare ai laboratori inviare entro il 10 aprile una mail a: info@collegium-musicum.it, pomm2010@libero.it, o un messaggio a 3288453274; 0773695827. I corsi si terranno fino a giugno.



