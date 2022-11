Terni, al Gazzoli i concerti di Mozart per pianoforte e orchestra

Secondo appuntamento con la stagione concertistica, organizzata dall’associazione Araba Fenice, dedicata ai concerti per pianoforte e orchestra. Per la rassegna che si inserisce nella stagione più ampia dell’Araba Fenice domani, domenica 27 novembre, alle 17.30 presso l’auditorium di palazzo Gazzoli, pomeriggio in compagnia di Mozart. Fin dalla sua prima apparizione l’Araba Fenice si è inserita nell’ambito delle stagioni concertistiche ternane specializzandosi nei repertori in cui figura sempre il pianoforte, sia come solista che in formazioni da camera. Quest’anno le proposte si sono arricchite con i concerti per pianoforte e orchestra.

L’evento in programma per domenica prevede infatti l’esecuzione di due lavori per pianoforte e orchestra del genio salisburghese: il concerto n.20 k 466 in re minore che vedrà al pianoforte Alessandro Marano e il concerto n.21 per pianoforte e orchestra k467 in do maggiore che vedrà come solista Maurizio Moretta. Al termine d sarà eseguito “La tenerezza del ruvido”, un brano per soli archi scritto da Lodi Luka che sarà anche il direttore dell’orchestra Talenti d’arte che accompagnerà i pianisti nei due concerti di Mozart.

Il biglietto d’ingresso al concerto costa 15 euro, i giovani al di sotto dei 18 anni pagano 5 euro.