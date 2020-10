Area Sanremo, ecco la commissione artistica: i vincitori parteciperanno al Festival

I nomi sono stati ufficializzati oggi e sono tutti con una storia importante nel mondo della musica e della radiofonia. La Commissione artistica di Area Sanremo 2020, che avrà il compito di valutare i ragazzi che si iscriveranno all’unico concorso che porterà due artisti sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, sarà composta da Vittorio De Scalzi, presidente della Commissione, compositore, autore e cantante, 50 anni di carriera, 7 Festival di Sanremo con i New Trolls.

A seguire, Gianmaurizio Foderaro, voce storica e inconfondibile di Radio Rai, docente universitario, autore. Una vita ai microfoni, con decine di trasmissioni e di ruoli anche televisivi, e tanti Festival raccontati nell'etere. Membro della giuria di Sanremo Giovani nelle edizioni di Morandi e Conti. Rossana Casale: il canto Jazz e il canto Pop sono da sempre il suo mestiere. Ha partecipato a 5 Festival di Sanremo, a 4 edizioni di X-Factor come vocal coach. Erica Mou, cantautrice, tanti premi ricevuti e concerti in giro per il mondo. G-Max, dischi e successi con i Flaminio Maphia, un Festival di Sanremo con Franco Califano, attore in molti film e fiction di culto, conduttore di seguitissime trasmissioni di musica, nonché co-conduttore da 20 anni di Stracult su Rai2 e in radio su 105.

Il Presidente della Fondazione orchestra sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli, ha dichiarato: «Siamo felici di annunciare questa commissione eterogenea, complementare e di qualità. E lo siamo anche per la risposta che i giovani artisti stanno dando, avendo già oltrepassato le 200 domande di iscrizione. Siamo fiduciosi del fatto che Area Sanremo vivrà, nonostante il periodo difficile, una grande edizione».

Le audizioni live di Area Sanremo 2020 saranno nei giorni 24/25 ottobre, 31/1 novembre e 7/8 novembre, che condurranno alla finale del 21/22 novembre, quando verranno decretati gli otto vincitori del concorso. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà i 2 partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Le audizioni si svolgeranno al Palafiori, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. I corsi preparatori invece non si terranno in presenza, ma saranno on line. Riconfermata la partnership con Nuovo Imaie e CPM Music Institute come Educational Partner. Mentre Rai Radio Tutta Italiana è Media Partner del concorso. Quest'anno il numero dei partecipanti sarà a numero chiuso per le prime 600 domande d'iscrizione, per ottimizzare le procedure e garantire al personale e ai partecipanti una corretta e sicura affluenza, una migliore gestione dei flussi e una continua sanificazione. Anche quest’anno l’iscrizione al concorso sarà gratuita. Primo importante e necessario criterio per iscriversi al concorso è avere un brano inedito, per i dettagli consultare l’intero regolamento sul sito ufficiale di Area Sanremo.

