Sanremo, Federico Angelucci: «Ripescaggio il più bel regalo di Natale»

«Sono emozionatissimo. Quest’anno Babbo Natale mi ha fatto un bel regalo, oltre a Tale e Quale, venire a Sanremo all’ultimo. Sono emozionato e felicissimo come non mai». Così Federico Angelucci, a poche ore dalla seconda puntata di Sanremo Giovani, commenta a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, la notizia del suo ripescaggio.Inserito all'ultimo momento tra i giovani in gara, a seguito dell'esclusione di una concorrente la cui canzone non rispettava il requisito di, Federico emozionato ha raccontato: «Il sogno è talmente bello che essere qua, per me, è la vittoria più grande di tutte.Esserci è ciò che conta per me, dopo quest’anno stupendo che ho vissuto».