Sanremo 2021: RaiRadio2, voce ufficiale del Festival, trasmetterà anche in video dal cuore dell'Ariston

Sarà un Festival di Sanremo 2021 molto radiofonico raccontato dalla sua voce ufficiale, Rai Radio2. Con oltre 100 ore di diretta, on air e per la prima volta in Visual su Rai Play e al mattino su Rai2. «Una strategia crossmedia voluta dal direttore artistico e da Rai1 che ci vede protagonisti con una programmazione dedicata che durante la settimana del Festival coinvolge trasversalmente tutti i programmi di Radio2», dice Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2, intervenendo in conferenza stampa a viale Mazzini.

Con una novità, la postazione esclusiva al centro dell’Ariston «dalla quale i nostri conduttori Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo, intervisteranno i cantanti al termine dell’esibizione sul palco», anticipa il direttore Marchesini. Si parte all’alba con Caterpillar AM, alle sei del mattino, per il commento a caldo della serata. Alle 10.35 Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni: il palco radiofonico più amato della musica live ospiterà ogni giorno il racconto dei protagonisti e soprattutto potrà contare su un inviato speciale: un cantante in gara che scriverà per Social club il suo diario quotidiano dall’Ariston. In replica al mattino su Rai2.

I Numeri Uni Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Mauro Casciari, dalle 16 alle 18, saranno pronti ad ospitare i big e a strappar loro qualche risata prima della gara. Poi arrivano Gli Autogol, entrati a far parte della squadra di Radio2, che dalle 19.45 intratterranno gli ascoltatori della rete per uno storytelling irriverente del Festival, a pochi istanti dal suo inizio. Intorno alle 21 infatti, in simulcast con Rai1, il commento delle cinque serate del Festival, affidato alle voci di Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo, per la prima volta anche in visual su RaiPlay. Tutti i social di Radio2 inoltre convergeranno su Sanremo con extra e contenuti speciali.

