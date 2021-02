Fino a ieri l'altro riportava solo la scritta: «Festival della Canzone Italiana». Niente numeri e niente date, a riprova del clima di incertezza che aleggiava sulla kermesse in attesa del responso del Cts. Invece ieri mattina, a poche ore dal via libera degli esperti, l'insegna dell'Ariston si è finalmente accesa: «71 Festival della Canzone Italiana 2-6 marzo 2021». Il countdown verso l'inizio della kermesse è ufficialmente partito.

SICUREZZA

Anche a Sanremo, dove nei prossimi giorni dovranno essere predisposte tutte le misure di sicurezza che saranno adottate in occasione della manifestazione per evitare che la Città dei fiori - abituata a veder raddoppiata la propria popolazione, 54 mila abitanti, nella settimana del Festival, con l'arrivo di curiosi e appassionati - diventi un maxi focolaio. Mentre a Roma, archiviate le difficoltà delle ultime settimane, con le polemiche che avevano rischiato di mettere in cattiva luce Amadeus e Rai, riprendono le trattative con gli ospiti.

Il Festival 2021 sarà a suo modo storico e promette un nuovo boom di ascolti. Chi se la sente di declinare l'invito? A ventitré giorni dall'inizio, però, ancora troppe caselle sono vuote. Delle dieci donne attese all'Ariston, Amadeus ne ha annunciate solo tre: Elodie, Naomi Campbell e Matilda De Angelis. Difficile che della rosa faccia parte la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo: vista l'anno scorso nei panni di inviata de La vita in diretta, stavolta condurrà PrimaFestival, la striscia quotidiana dedicata alla kermesse in onda subito dopo il Tg1 delle 20 dal 27 febbraio al 6 marzo. Da Sanremo a Casa Amadeus sarebbe un attimo.

TRATTATIVE

Le trattative con Carla Bruni (a ottobre ha pubblicato un nuovo album) e Monica Bellucci proseguono in salita. Cos'altro bolle in pentola? Il padrone di casa potrebbe annunciare qualcosa martedì nella nuova conferenza stampa. Dopo Ibrahimovic e Achille Lauro (che porterà una band di quattro elementi e un suo direttore d'orchestra), arriverà anche Jovanotti? Il cantautore finora non ha commentato le vicende festivaliere sui social. Tornando alla sicurezza, il sindaco Alberto Biancheri si confronterà la prossima settimana con il Comitato per l'ordine e la sicurezza: tra i progetti anche la costruzione di una barriera per blindare l'Ariston. Sul tavolo anche l'ipotesi di ricorrere a norme specifiche per la città, tra zone rosse e coprifuoco in vigore dalle 18, due ore e mezza prima dell'inizio delle serate: dopo potranno girare solo i van che trasporteranno cantanti e ospiti dagli alberghi all'Ariston, i 20 fotografi ammessi all'Ariston e i giornalisti - 75, contro i 1.300 che negli ultimi anni hanno seguito l'evento - accreditati al Casinò.

